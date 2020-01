Positano. Rissa sfiorata a Liparlati per un tentativo di sorpasso andato male

Positano, costiera amalfitana. Attimi di tensione questa mattina in località Liparlati. Un’auto che viaggiava in direzione Praiano-Sorrento si è trovata davanti un furgoncino viaggiante nella stessa direzione. L’autovettura a quanto pare andava di fretta ed ha cercato di superare il furgoncino che, però, non si è accostato per farla passare. Quando alla fine l’auto ha tentato comunque di effettuare l’operazione di sorpasso il guidatore del furgone, probabilmente preso dal nervosismo, le si è posto davanti sbarrandole la strada e costringendola a fermarsi intenzionato a fare questioni. Per un momento si è temuto potesse iniziare una rissa ma, per fortuna, alla fine la situazione è rientrata. Non sappiamo chi avesse realmente ragione ma questo episodio denota le difficoltà che si affrontano sulla Strada Statale 163 Amalfitana anche adesso che siamo in inverno ed i mezzi sono nettamente di meno, figuriamoci quello che può accadere in estate quando il traffico maggiore e le alte temperature mettono a dura prova la calma di chiunque. Forse a volte basterebbe semplicemente un po’ di buonsenso e di tolleranza.