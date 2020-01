Positano, costiera amalfitana. Proseguono i lavori per la realizzazione dell’ascensore che permetterà di raggiungere più agevolmente il cimitero cittadino con un collegamento verticale. Indubbiamente sarà un beneficio importante per tutta la comunità, in modo particolare per le persone anziane che spesso hanno difficoltà a percorrere a piedi la strada e le scale che conducono al camposanto e sono quindi costrette a rinunciare a fare visita ai propri defunti. E questa mattina ad agevolare i lavori è arrivata anche la gru che permetterà di trasportare in modo rapido i materiali necessari.