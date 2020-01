Positano, preoccupazione per due ambulanze in serata alla Chiesa Nuova. Nessuna psicosi

Positano, Costiera amalfitana. Preoccupazione questa sera per due ambulanze in serata alla Chiesa Nuova. Nessuna psicosi per il virus cinese, di cui non vi è stata mai alcuna traccia in Costa d’ Amalfi , se non per la RAI, semplici malori che speriamo non abbiano gravi conseguenze col trasporto all’ospedale di Castiglione di Ravello