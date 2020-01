Anni fa, la Parrocchia di Positano ha acquistato una serie di pontoni, che avrebbero dovuto essere utilizzati per sparare i fuochi d’artificio, evitando in questo modo di pagare ogni anno l’affitto della pedana per i vari festeggiamenti religiosi e trovandosi ad ammortizzare le spese entro breve tempo. L’idea era stata accolta in maniera molto positiva anche dallo stesso sindaco, ma, attualmente, i pontoni giacciono inutilizzati. Positanonews riporta lo spreco attraverso le sue foto e video.

