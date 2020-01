Positano. Pierluigi De Lucia un gesuita come Papa Francesco, qualcuno lo vorrebbe parroco

Positano , Costiera amalfitana . Pierluigi De Lucia un gesuita come Papa Francesco, qualcuno lo vorrebbe parroco. Dopo il “congelamento” dell’ipotesi di don Danilo di Conca dei Marini , l’Arcivescovo di Amalfi Cava de’ Tirreni non ha ancora sciolto le riserve. Ma perchè non mettere un positanese, con tanti preti della cittadina , a guidare la nostra parrocchia? Qualcuno ha proposto Pierluigi De Lucia.

Pierluigi è nato a Vico Equense nel 1972 ma è vissuto e cresciuto a Positano, in Costa d’ Amalfi , di genitori positanesi. Incontra i gesuiti nel corso degli studi universitari a Roma, entrando a far parte della Prima Primaria a Sant’-andrea al Quirinale. Studia Giurisprudenza e lavora come tutti i giovani positanesi, entra in Noviziato nel 1999. Al termine degli studi di Filosofia a Padova, si reca a Palermo presso il Centro Educativo Ignaziano dove insegna e svolge attività di animazione con i giovani. Nel 2005 giunge a Napoli per lo studio della Teologia e collabora presso l’Istituto Penale Minorile e Comunità Pubblica di Nisida.

Ricordo quando veniva da me a parlare di diritto e già si percepiva un’anima buona, sensibile al fatto che la giustizia nn esiste nelle aule dei tribunali, conosciamo la sua famiglia, di quelle oneste e lavoratrici che hanno fatto la vera bellezza del nostro paese. Positano ha donato molti uomini alla Chiesa, persone che percorrono strade difficili, ma con una missione da compiere. E riuscire a trovare quale sia la nostra missione nella Vita è già una grande fortuna. Gli rinnoviamo gli auguri di cuore di percorrere questa strada nel modo migliore possibile e di avere tutte le felicità che il suo difficile compito gli possa portare e chissà che le Vie del Signore non lo portino nella nostra Positano.