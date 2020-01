Positano, il piccione “aspetta il bus” a Piazza dei Mulini: la foto è virale

Una immagine che riassume un po’, simpaticamente, la situazione che stanno vivendo tantissime persone in Costiera Amalfitana. Come già abbiamo riportato negli scorsi giorni, il maltempo di dicembre ha lasciato degli strascichi che ancora sono assai evidenti, in particolare per quanto riguarda il problema viabilità.

Ieri vi avevamo riportato la notizia di tantissimi pendolari che stanno trovando disagi enormi per mancanza di corse della Sita, in particolare da Positano e Praiano

Proprio a Positano, in piazza dei Mulini, è stato immortalato un simpatico piccione il quale sembra proprio aspettare che passi il pullman, così come capita a decine e decine di pendolari ogni giorno. Un volatile che non perde la speranza…