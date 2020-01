Positano piange la scomparsa di Maria Rispoli ad 82 anni

Costiera Amalfitana, Positano. La città verticale è addolorata per la perdita della cara Maria Rispoli di 82 anni. La scomparsa di Maria, vedova Guida, è annunciata dal figlio e la figlia oltre al genero, la nuora, i fratelli, i nipoti e tutti i parenti, in un momento di forte dolore.

Le esequie muoveranno dalla dimora di Maria a Positano, domani, giovedì 16 gennaio alle ore 8:45 in direzione della Chiesa del SS. Rosario in Piazza dei Mulini per la celebrazione del rito funebre.

E’ proprio in questi attimi di tristezza che Positanonews spera di dare conforto a tutta la famiglia, con un caloroso abbraccio e le sue condoglianze.