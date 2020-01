Positano. Nuovo parroco sarà Don Danilo Mansi da Conca dei Marini, le indiscrezioni

Positano. Nuovo parroco sarà Don Danilo Mansi di Maiori, che ora regge la parrocchia a Conca dei Marini, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti negli ambienti dell’Arci Diocesi di Cava de’ Tirreni – Amalfi, che comprende, oltre alla cittadina confinante con Salerno, tutta la Costiera amalfitana con Agerola . Don Danilo lo avrebbe già preannunciato ai suoi fedeli più stretti e sarebbe anche ben accetto a don Giulio Caldiero, che sta amministrando la Parrocchia positanese, che rimarrà comunque. Al momento non è ufficiale e le carte possono sembre cambiare, come già è successo, ma il Vescovo Orazio Soricelli ha sentito tanti preti per questo importante e ambito incarico, don Danilo sembra il più motivato. La Chiesa di Positano è sotto tutela da quando don Nello Russo ha lasciato Positano per un anno sabbatico che doveva terminare a fine estate 2019, alcuni fedeli in attesa di un ritorno hanno chiesto più volte spiegazioni al Vescovo e premono tuttora affinché un giovane e benvoluto prete positanese torni a Positano . Don Danilo pare che sia l’unica soluzione percorribile al momento per il Vescovo affinché Positano riabbia un parroco giovane che sia un buoni rapporti con don Giulio e abbia voglia di fare. L’annuncio, o meglio dire il preannuncio visto che non vi è ancora il crisma dell’ufficialita’, pare sia stato dato dallo stesso don Danilo e quindi sarebbe questione di giorni o di settimane, forse a febbraio. Don Giulio rimarrebbe comunque da ausilio, ma fra lui e don Danilo vi sarebbe già intesa. Altri parroci non se la sarebbero sentita di affrontare la chiesa positanese dopo il tourbillon di cambi in seguito alla scomparsa di don Raffaele Talamo. Vi è stato un intermezzo di poco più di un anno di don Michele Fusco, poi nominato Vescovo di Sulmona. Positano ha bisogno di un rilancio. Una chiesa in cerca di stabilità, che avrebbe bisogno di una “rivoluzione”, come ci ha detto un noto parroco della Costiera, per recuperare i giovani e coloro i quali si allontanano . Al momento sono solo indiscrezioni, fatto sta però che la Chiesa di Positano, compresa anche Montepertuso, che è parrocchia a se, con don Raffaele Celentano che non ha la forza di fare più messe a Nocelle, sta vivendo un momento difficile. Al momento la nomina non è ufficiale, don Danilo verrebbe a Positano, mentre don Arturo Alfieri da Amalfi andrebbe a Conca dei Marini, per poi spostarsi fra qualche anno a Maiori. La Chiesa di Positano sta vivendo un momento di confusione, ci vorrebbe chiarezza, trasparenza, serenità, pace e amore che auguriamo noi di Positanonews a tutti.