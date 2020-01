Da Positano a Parigi. Lo stilista del Sirenuse approda in Francia e collabora con il figlio di Sarkozy

Il prestigioso hotel Le Sirenuse di Positano nel 2016 ha lanciato la prima collezione di moda maschile denominata “Le Sirenuse, Positano”. Il progetto di moda maschile è nato come Brand-Extension del marchio del rinomato Hotel, meta del Jet Set internazionale, con l’obiettivo di estendere il concetto di lusso, di cura nei dettagli, e di naturale eleganza associati a “Le Sirenuse” ad un concept di moda esclusivo, dedicato ad un target maschile internazionale e sofisticato.

Adesso Luca Larenza, lo stilista autore della linea per l’Hotel positanese, approda al vernissage rutilante di Parigi, la capitale per concetto dell’alta moda.

Lo stilista casertano presenta a Parigi il nuovo brand e la capsule collection frutto della collaborazione con il producer e dj Pierre figlio dell’ex premier Sarkozy.

Luca, 36 anni, nato sotto il segno dell’Acquario sfavillante e fantasioso, annuncerà infatti mercoledì prossimo, nell’ambito della Settimana internazionale della moda, il suo nuovo marchio «Mosey for Luca Larenza», e presenterà la prima capsule collection con questo inedito brand. Dove «Mosey», si badi bene, è il nome di arte di quel celebre producer e dj transalpino che anagraficamente è Pierre Sarkozy, il figlio dell’ex- premier Nicolas: chapeau.

«Ho ribadito in questi anni sempre la mia ricerca sull’abbigliamento moda maschile, con un focus sulla maglieria, pullover capispalla in senso lato, dalle giacche ai cappotti, privilegiando il design personale e l’utilizzo rigoroso di filati pregiati totalmente made in Italy», sottolinea Luca.

Complimenti a giovani ambiziosi come Luca Larenza che portano sempre in alto la nostra nazione e le città in cui lasciano il segno, come a Positano.