Positano Offro Lavoro . Lucibello SRL cerca figura personale qualificata

Positano, Costiera amalfitana. Siamo a gennaio ma già tutto il paese è rivolto al prossimo inizio della stagione turistica e a prepararsi ad affrontarla al meglio. Tante le offerte di lavoro che giungono in redazione a Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. Lavorare a Positano è una delle collocazioni più ambite della costa d’ Amalfi e della Campania, ma anche problematica perchè chi viene a lavorare qui deve far i conti con l’impossibilità di trovare alloggio nel paese. Per le offerte di lavoro inviare mail a info@positanonews.it

Questo l’annuncio della prestigiosa società di navigazione

La Lucibello SRL con sede in Positano (SA) ricerca:

Figura professionale nell’ambito della corrispondenza email, customer care e back office.

Professionalità da inserire nel dipartimento interno di customer care e booking management:

Il ruolo prevederà:

assistenza telefonica ed e-mail, gestione clienti, utilizzo di sistemi di gestione booking, attività di corrispondenza social, ed altre attività di back office.

Requisiti minimi: Ottima conoscenza dell’Inglese, e/o altre lingue (scritto e parlato), conoscenza di suite Office e/o altri programmi, buone capacità di lavorare in team e predisposizione a lavorare per obiettivi, dinamismo precisione ed organizzazione, ottima capacità di one call resolution, attitudine al problem solving.

Si richiede inoltre:

Esperienza in posizione analoga

Predisposizione all’apprendimento

Sede di lavoro: Positano (SA)

Per la candidatura Inviare il proprio cv ad info@lucibello.it

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi ai sensi della L. 196/03 e Reg UE 2016/679