Positano, costiera amalfitana. Nella frazione di Nocelle si è rinnovata l’antica tradizione della “Canzone de lo Capodanno”. Si tratta di un antico canto che viene tramandato oralmente da padre in figlio dalla famiglia Cinque e viene cantato di casa in casa e per le strade del piccolo borgo la sera del primo giorno dell’anno. Una tradizione che ci auguriamo possa continuare nel tempo coinvolgendo anche i più giovani. Complimenti a tutti da Positanonews.

Ringraziamo Concetta Fusco per le foto

Una foto di Antonino Cinque detto ” o currier” che ha tramandato la tradizione al figlio Salvatore che oggi continua la tradizione