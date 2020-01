Positano. Il Museo Archeologico su Venerdì di Repubblica: il segreto custodito nel MAR

Costiera Amalfitana. Positano, sotto la chiesa, a due passi dalla spiaggia e dai più celebri locali di Positano come Chez Black, una villa romana dagli affreschi bellissimi. Il Museo Archeologico Romano sul Venerdì di Repubblica edizione del 3 gennaio 2019, di Antonio Ferrara.

L’incanto della Storia, sulla quale tutto il mondo contemporaneo passeggia dagli anni ’60 del secolo scorso. Proprio al centro della nostra città, la Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. La tenacia e la caparbietà della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, antesignana nella scoperta e nella valorizzazione della Domus di Positano, hanno consentito che venisse alla luce tale tesoro, dando concreta dimostrazione dell’importanza rivestita dalla nostra città nei secoli, crocevia di popoli, civiltà e culture.