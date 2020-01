Positano , Costiera amalfitana . Il post virale di Cristina d’ Esposito sui lavori dell’ANAS ad Arienzo sulla S.S. 163 verso Praiano fa riflettere, interverrano?

“Muretti troppo bassi, passeggiata pericolosa sulla S.S. 163 Oggi pomeriggio…. ma questo l ho notato da tempo…. il muretto mi arrivava ai ginocchi….. ( spero che si noti dalla foto)questo perché ogni asfaltata nn tolgono il vecchio ma riasfaltano sopra il vecchio!!!! Ora…. i centauri che ci sono sempre…. sfrecciano come dei pazzi e nelle curve stringono vicino al muretto…. quindi…. se la persona che cammina x cavoli suoi x non essere fracassata si appoggia al muretto….e opla’ ti trovi fracassata di sotto!!!! Insomma…. io nn so di chi è la competenza ma possibile mai che ci debba scappare il

Morto???? E c è tanta gente che fa questa splendida passeggiata tra stranieri e noi paesani!!!!”