Positano. Mulino d’Arienzo in trattativa, diventerà una residenza extra lusso. Una buona notizia per la perla della Costiera amalfitana, dopo anni di abbandono, in seguito a sequestro giudiziario, forse il Mulino d’ Arienzo potrebbe tornare agli antichi splendori. Sono in corso trattative per l’acquisto fra Napoli e New York, si fa il nome di Govind, che già ha fatto ottimi investimenti migliorativi per la qualità turistica del paese. Mentre il paese comincia a guardarsi intorno per l’inizio della stagione turistica con grosse novità di cui vi aggiorneremo. Il Mulino d’ Arienzo è la “culla” della nostra cultura turistica di nicchia, da Massine a Semenov e Picasso, fino, in antichità, ad essere considerato il mulino che faceva il pane per Tiberio l’imperatore romano che si trovava a Capri, qui anche feste memorabili di Zeffirelli. Fra storia e mito è un luogo che nell’immaginario collettivo mondiale potrebbe trovare grande spazio. Complicata la procedura d’acquisto al momento e sicuramente esorbitanti i costi per la ristrutturazione, ma sarebbe davvero una gioia per tutti noi rivederlo rifiorire.