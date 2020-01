Positano. Il mistero della bici è monopattino scomparsi a Liparlati, ma non generalizziamo

Positano, Costiera amalfitana. Un post sul gruppo Facebook Problematiche Positano che ha lasciato tutti interdetti

Io spero che stiamo scherzando, a rubare una bici e un monopattino dalla via del cimitero è una cosa da pazzi mai successo, mio fratello piccolo era sceso alle 11 di casa e ci stavano, manco mezz’ora fa non ci sono più

La cosa è gravissima, poi il post continua con una offesa generica ai “positanesi”. I soliti noti ne hanno profittato per denigrare e offendere. Positano tutta la vogliono, ne copiano il nome, le foto, le attività, ambiscono alle ricchezze, ma se potessero ci ucciderebbero e alla prima occasione ghiotta denigrano.

In questo caso la donna si è sfogata , ma le responsabilità sono individuali non collettive. Questo episodio va chiarito e condannato severamente, ma non generalizziamo. La cosa va denunciata anche nelle sedi opportune e i colpevoli devono pagare e basta