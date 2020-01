Positano. Il Ministro Bonafede festeggia il compleanno all’Hotel Pasitea.

Il Ministro è stato allietato dalle dolci note del flauto traverso del grande telento musicale del luogo, il M° Maria Gargiulo.

Con la sua struttura a terrazzamenti tipica della costiera amalfitana, l’Art Hotel Pasitea è un esempio di architettura mediterranea. Gli arredi in muratura, pietra lavica e ferro battuto e il paesaggio mozzafiato visibile dalle camere “tutte vista mare”, si sposano con la vocazione artistica dei suoi proprietari, amanti di arte e cultura. Il professore Francesco Talamo fondatore dell’albergo, grande appassionato di storia e cultura locale che ha ceduto la gestione a suo figlio GianMaria Talamo, ex attore teatrale professionista che ha deciso di trasformare l’Art Hotel Pasitea nel suo palcoscenico e sua moglie, Laura Libera Lupo, pittrice che con le sue curve materiche e pittoriche ha creato l’attuale aspetto dell’albergo.

Il post di GianMaria Talamo:

Un grande ministro ma soprattutto una persona splendida, un compleanno, le meravigliose note del flauto argenteo di MAria GArgiulo, ed il fondatore. Hotel Pasitea…. what else?

Il Ministro Alfonso Bonafede è nato a Mazara del Vallo (Trapani), vive a Firenze, città dove svolge la professione di avvocato civilista.

Dopo essere cresciuto nella città natale, lavorando anche come vocalist in diversi locali, si trasferisce, nel 1995, a Firenze per frequentare la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze. Nel 2006 consegue il dottorato di ricerca presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa.

Dal 2006, è avvocato presso il tribunale di Firenze.

Nel 2006 entra a far parte del gruppo degli “Amici di Beppe Grillo” del Meet-up di Firenze. È stato candidato alle elezioni amministrative del 2009 per il M5S come sindaco di Firenze ottenendo l’1,82%.[2]

È stato candidato come capolista alla Camera per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Toscana come “più votato” alle parlamentarie on line del Movimento con 227 voti su un totale di 1300 in tutta la Toscana.[3] Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XII Toscana per il Movimento 5 Stelle[4].

Per tutta la XVII legislatura ricopre il ruolo di Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. È inoltre per tutta la legislatura uno dei 5 “giudici” membri effettivi del Collegio d’Appello interno alla Camera (Autodichia).

Appena eletto, scrive e deposita una proposta di legge che estende la possibilità di adire a un’azione collettiva e che viene approvata dalla Camera il 3 giugno 2015[5][6]. Nel 2013, è primo firmatario della proposta di legge sul c.d. “divorzio breve”, poi confluita nella legge approvata dal Parlamento nel 2015 (L. n. 55/2015).

Nel 2016, Luigi Di Maio, responsabile degli enti locali del M5S, crea il gruppo di coordinamento e supporto dei comuni governati dal partito, composto (oltre allo stesso Di Maio) da Bonafede, Fraccaro e Cancelleri (sud e Sicilia)[7]. Dal mese di dicembre 2016, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro si occupano anche di dare supporto al Comune di Roma[8][9][10].

Alle politiche del 2018 è candidato alla Camera nel collegio uninominale Toscana 01[11] venendo superato dal candidato di centro-sinistra Gabriele Toccafondi e di centro-destra Giorgianni. Viene eletto nel collegio plurinominale Toscana 03. Con la formazione del Governo Conte I è nominato ministro della giustizia, incarico che ricopre anche nel Governo Conte II.