Positano. Lettera aperta al nostro Arcivescovo monsignor Orazio Soricelli

Lettera aperta al nostro Arcivescovo monsignor Orazio Soricelli

Eccellenza ormai nella nostra parrocchia di Positano, o come dice lei “Posa Posa”, da un paio di giorni si vocifera (anche dal palazzo di curia) che lei abbia scelto come guida per la nostra comunità un nuovo pastore. Noi fedeli accetteremo la cosa, ma non prima che lei abbia chiarito con noi delle determinate situazioni riguardanti la nostra parrocchia, ormai sprofondata. Per questo le chiediamo CHIAREZZA e Trasparenza. Confidiamo in lei.

Una parola vogliamo rivolgere anche a chi vostra eccellenza ha pensato o penserà per la nostra parrocchia. Chiediamo di non accettare la guida della parrocchia fino a quando il vescovo non avrà chiarito (come scritto sopra), ne facciamo un caso di coscienza. Se ciò non avverrà, saremo costretti a pensare e vedere la cosa come atto di egoismo nei confronti della nostra comunità.

A conoscenza: Sua Santità Papa Francesco

Nunzio Apostolico in Italia Emil Paul Tscherrig

Alla segreteria Generale della CEI

Alla Congregazione dei Vescovi, prefetto Cardinale Marc Ouellet

Al segretario di Stato Vaticano di Sua Santità Cardinale Pietro Parolin