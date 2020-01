Positano le good news. Mario sta meglio. Ne approfittiamo per gli auguri agli angeli del 118 e della Croce Rossa

Positano, Costiera amalfitana. Le good news di inizio anno. Lo ha detto anche il Papa, bisogna dare anche delle notizie positive, per trasmettere ottimismo. E così questa mattina abbiamo saputo da un familiare che Mario sta meglio, fu ricoverato in elicottero alla Torre Ospedaliera del Ruggi di Salerno dopo un intervento salva vita del 118 Costa d’ Amalfi , guidato dal dottor Cimmino, con i volontari della Croce Rossa. In questi casi i tempi sono fondamentali, un difficile intubamento a regola d’arte, corsa tempestiva verso il Campo Sportivo di Montepertuso e l’elicottero e così si è salvata una vita umana. Un abbraccio da parte di tutti i lettori di Positanonews a Mario . Ne abbiamo approfitto noi di Positanonews per visitare il primo dell’anno i nostri angeli del 118 ed i volontari della Croce Rossa di stanza a Fornillo. Grazie di cuore per quello che fate

Proprio oggi abbiamo parlato però anche dei problemi, la Costiera amalfitana ha una sola ambulanza con autista a Castiglione di Ravello, e non ci si rende conto che se è scoperta la Costiera, fra frane e difficoltà logistiche, è un vero e proprio dramma. Positano in parte è fortunata, grazie a loro, alla vicinanza dell’Ospedale di Sorrento e all’elicottero che scende a Montepertuso. Ma anche in questo bisogna potenziare il servizio. Sia qui che a Ravello ci vorrebbero due ambulanze con autista e un potenziamento del servizio degli elicotteri.

Intanto grazie a loro che sono stati a disposizione anche la notte di Capodanno auguri da Positanonews auguri di cuore