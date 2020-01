Positano. “Lasciata busta con due gatti morti”. Daniele Esposito “Atto di inciviltà”

Positano, costiera amalfitana. Una assurda scoperta sulla strada che porta a Montepertuso , la frazione alta della cittadina della Costa d’ Amalfi . Esattamente in Via Corvo . La denuncia arriva sul social network facebook, nel gruppo Problematiche Positano

“..Non sono solita scrivere post ma oggi mi sembra davvero doveroso farlo. In zona via Corvo è stata lasciata un busta con all’interno due gattini morti, sono scesa dal pullmino delle 12 e 20 e la busta era li con il contenuto ben in evidenza. Ora credo che tutti noi possiamo affermare che purtroppo la questione spazzatura e la sua raccolta è una piaga che sta dilaniando Positano, ed è un vero peccato perchè noi tutti abbiamo gli strumenti per capire e di conseguenza fare scelte civili per il bene del paese, nostro e delle persone che qui vengono in vacanza consentendoci di avere una florida economia. Il fatto che una persona possa candidamente lasciare una busta sul ciglio della strada, in questo caso ancor più raccapricciante visto il contenuto macabro, è sintomo di grande inciviltà. Per questa ragione propongo, e spero che la proposta venga accolta da tutti voi, l’installazione di telecamere nei punti nevralgici di deposito dei rifiuti e di conseguenza opportune sanzioni. Per l’installazione delle telecamere credo si possano usare una piccola parte di quanto guadagnato con la tassa di soggiorno. So bene che questo non è pensata per questo però diciamo che possiamo giustificare la spesa mettendola come proposta ecologica e quindi utile al turismo se permette di avere il paese più pulito. Si accettano suggerimenti e consigli, inoltre potremmo organizzare una raccolta firma“