Positano. Per la Villa Romana WopArt 2020 è uno dei passi per un nuovo grande rilancio. Tanto da scoprire

Positano. Per la Villa Romana WopArt 2020 è uno dei passi per un nuovo grande rilancio . Grande successo di pubblico e di consensi dai media italiani e nazionali per la perla della Costiera amalfitana che ha uno dei gioielli più preziosi della Costa d’ Amalfi e della Campania. L’amministrazione De Lucia ha avuto riscontri e consensi per come ha organizzato le visite e la gestione di questa risorsa, grazie anche a bravissime guide . Un affresco unico nel suo genere con una Villa Romana straordinaria per la quale c’è ancora tanto da scoprire e si spera venga alla luce.