Positano. La Villa Romana alla WopArt 2020 di Lugano

Positano darà il suo patrocinio, richiesto direttamente dal presidente dell’esposizione Alberto Rusconi, alla WopArt 2020, che, come si legge nella determina «è tra le più importanti manifestazioni al mondo, per numero di gallerie presenti e paesi di provenienza, dedicata ai Works on Paper e rappresenta l’evento dell’anno più atteso per il collezionismo internazionale, oltre che una occasione per partecipare ad eventi, mostre pubbliche e incontri tra gallerie, pubblico, imprese ed istituzioni». Si tratta di una mostra annuale dedicata alle “Opere d’Arte su carta”, da quella antica a quella contemporanea. L’evento si svolgerà a settembre, a Lugano, e «dovrebbe essere previsto uno spazio dedicato alla promozione della Villa Romana».