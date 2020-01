Positano. La luna piena fa capolino dalla montagna alle spalle della città verticale. Tutti con il naso all’insù per ammirare l’eclissi di penombra che durerà fino alle 22,12. La luna appare coperta come da un velo che la rende meno luminosa. Si tratta di un’eclissi meno evidente di quella parziale o totale, ma comunque dal sapore magico. Uno spettacolo visibile al meglio grazie ad un cielo sereno. E mai come questa sera la bellezza della luna si fonde con quella del paesaggio positanese in una cartolina da conservare gelosamente.