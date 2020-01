Positano e la Costa d’ Amalfi alla Nilufar Gallery di Los Angeles . Dalla Costiera amalfitana in Italia in America o con il design contemporaneo all’edizione di Los Angeles della mostra nomade SQUAT, che vede la gallerista anticonformista Nina Yashar abbracciare lo spirito bohémien della West Coast.

Il fondatore della Galleria Nilufar ha collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura a SQUAT Los Angeles, che impugna le ossa industriali di 830 North Highland Avenue. Questo spazio a volta è stato trasformato in una serie di ambienti domestici immersivi, arredati con le opere di 40 designer.

Yashar ha scelto il paesaggista italiano Derek Castiglioni per curare una delle atmosfere, che si ispira alla Costiera Amalfitana.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento a livello internazionale del fascino e della suggestione che la Divina ha sugli Stati Uniti e non solo.