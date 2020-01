Positano, costiera amalfitana. Sono iniziati questa sera, lunedì 27 gennaio, i lavori di rifacimento del manto stradale, con fresatura e posa dell’asfalto in Via Pasitea, la strada interna del paese. I lavori interesseranno il tratto dal bivio “Chiesa Nuova” fino alla località “Parco Cascone” e dureranno fino a venerdì 31 gennaio. In tale arco di tempo lungo tutto il tratto interessato vigerà il divieto di sosta permanente.