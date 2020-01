Positano, incontro col sindaco De Lucia: “Tante le novità per questo 2020. Elezioni? Siamo gli unici in Italia…”

Abbiamo avuto il piacere di ricevere nella nostra redazione il sindaco di Positano, Michele De Lucia. Quest’ultimo ci ha illustrato i diversi interventi previsti sul territorio e non solo…

Com’è stato questo inizio anno? Cosa ci dobbiamo aspettare?

“Per prima cosa ringrazio la redazione, siete sempre presenti raccontando i fatti del territorio, sia negativi che positivi. Sarà un anno importante per la nostra comunità, non solo positanese ma anche campana. “L’alba della libertà” sarà presente per continuare il suo buon amministrare di questi anni. Siamo al lavoro: in quest’ultimo bilancio abbiamo, come ogni anno, preventivato una serie di lavori importanti.

Non solo i 500 mila euro per il campo sportivo, dove abbiamo avuto già l’ok, ma saranno spesi circa 2 milioni di euro per vari progetti. Abbiamo anche messo in campo una serie di iniziative volte a migliorare Positano: in primis ciò che riguarda il Sentiero degli Dei.

Si tratta di una risorsa importante per il territorio e noi abbiamo intenzione di prevedere circa 200 mila euro per mettere in sicurezza il Sentiero: lo vogliamo rendere più fruibile e speriamo in futuro, grazie ad Asl e altri Comuni, di avere un distaccamento.

Altri interventi a Montepertuso e a Nocelle. Sicuramente, per quanto riguarda la prima zona ci attiveremo per la pubblica illuminazione: un lungo tratto sarà illuminato, così come in via Grado.

Sono ripresi anche i lavori di metanizzazione in zona cimitero; ciò consentirà di portare il metano a Montepertuso. Ci sarà poi un intervento sulla spiaggia di Fornillo, in attesa di aiuti da parte del Governo. Altro intervento a cui tengo tantissimo è la pulizia delle vasche della cascata: speriamo di rivalutare quella zona, l’avevamo già fatto, ma poi c’è stato l’evento disastroso di novembre…”.

In vista delle prossime elezioni, chi sarà il suo erede?

“L’alba della libertà sarà presente, avremo un candidato che sarà sicuramente un ottimo candidato, ma sarà scelto dal gruppo intero. Non solo assessori e consiglieri, ma anche il gruppo storico sarà protagonista. Il progetto è straordinario perché avere stessi assessori e consiglieri per dieci anni è qualcosa di unico in Italia”.