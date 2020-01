Positano. Gli auguri del sindaco Michele De Lucia per il 2020, chi sarà il suo successore? Per gli auguri del sindaco cliccate su diretta evidenziato sopra sulla pagina facebook ufficiale di Positanonews. Il sindaco della perla della Costiera amalfitana in spiaggia come da tradizione fa gli auguri ai lettori, già lo abbiamo sentito sulle problematiche del dissesto idrogeologico, da Amalfi a Ravello, Maiori e Cetara un dicembre 2019 da dimenticare, e anche sul traffico. La Divina bloccata d’inverno dalle frane, d’estate dal traffico. Da contraltare un turismo in crescita, ma molte problematiche sociali e sui servizi, in primis i trasporti pubblici. Quello che molti si chiedono chi sarà il suo successore per le elezioni della primavera 2020. Oramai ci siamo . Positanonews ha cercato di smuovere le acque, col solo intento di non far passar questo momento così importante per il paese sotto silenzio, a volte sbagliando, a volte no, parlando di persone, cosa che stimola l’interesse e l’indolenza che pervade troppo il paese, talvolta di programmi. Per la prima volta nella storia delle elezioni comunali che possa avere memorio, da quasi mezzo secolo a questa parte, non c’è un nome ufficiale, una contrapposizione pubblica alla maggioranza uscente. Non è una accusa che facciamo a nessuno, diciamo che è così al momento. Allora il capogruppo di minoranza Luca Vespoli ci riferì di non volersi candidare, Domenico Marrone ha detto di no, Lorenzo Cinque non si esprime, Giuseppe Fusco forse? In attesa di evoluzioni , oramai ci siamo, rimangono i nomi della maggioranza che sono sempre gli stessi che diciamo da anni: Francesco Fusco, attuale vicesindaco, e Giuseppe Guida, assessore all’ambiente. Staremo a vedere chi fra i due succederà a De Lucia, sempre che non si approvi in extremis la possibilità di fare il terzo mandato, a quel punto si avrebbe un De Lucia ter.. Michele De Lucia è andato incontro ai cittadini in molte circostanze, il Lido Positano è un esempio di come i cittadini possano essere padroni in casa almeno di andare a mare, ma sotto il suo mandato si sono fatte anche molte operazioni culturali di enorme valore, sicuramente partite da prima ma portate avanti egregiamente, come la Villa Romana, poi il recupero della storia artistica con Matilde Romito, la “verticalizzazione” degli spettacoli per coinvolgere tutto il territorio e altre operazioni che hanno tenuto conto dei cittadini in generale e non solo questi. I lati negativi non possono mancare, sicuramente un cruccio è vedere il paese chiuso d’inverno, colpa anche degli operatori, ma sarà difficile trovare chi riesca a far quadrare il cerchio fra tutti come lui. Mancano i giovani che devono coinvolgersi anche nell’associazionismo per far si che si interessino del paese, se non vogliamo che sia solo un villaggio turistico.

Buon anno 2020