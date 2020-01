Positano. Giornata della Memoria , un flash mob degli scolari dell’I.C. Porzio e le video testimonianze

Positano. Giornata della Memoria , un flash mob degli scolari dell’I.C. Porzio di Positano e Praiano e le video testimonianze . Una bellissima iniziativa questa delle scuole della perla della Costiera amalfitana, guidate dalla preside Stefania Astarita , e da tutti i docenti che hanno collaborato .

Commemorare la Giornata della Memoria non serve solo a ricordare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà, serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi e che spesso siamo noi stessi a commetterle, senza rendercene conto.

In questa Giornata della Memoria abbiamo voluto far sentire la nostra voce, per combattere l’indifferenza verso quanti vengono discriminati, isolati, non accettati.

La scuola Primaria ha realizzato un flash mob per alcuni minuti di raccoglimento. A Positano ciascuna classe ha partecipato con un simbolo rappresentativo dell’attività svolta in classe per l’occasione. I bambini hanno riflettuto sul tema attraverso poesie, letture e filmati.

In entrambi i plessi i bambini hanno visto “La stella di Andra e Tati”, cartoon italiano che racconta la storia vera delle sorelle Alessandra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume. Avevano solo 6 e 4 anni quando il 29 marzo 1944 vennero deportate ad Auschwitz. Riuscite a sopravvivere, vennero liberate insieme il 27 gennaio 1945. Il film ha suscitato forte emozioni, oggetto di discussione e confronto.

Diverse le attività nelle classi della scuola secondaria di Praiano in occasione del Giorno della Memoria. Discussioni, disegni, recita di poesie, realizzazione di elaborati partendo da letture, film, cartoon, documentari che, a seconda dell’età di ciascuno, hanno fatto riflettere i ragazzi e “ricordare che questo è stato”.

“La stella di Andra e Tati”,

“Viaggio senza ritorno” da Ulisse: il piacere della scoperta

Le pietre da inciampo

Un sacchetto di biglie

In inglese attività di riflessione sulla figura di Anna Frank. Produzione di una lettera ad Anna Frank.