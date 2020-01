Positano. Fine del “mito” delle scuole forestiere dal Liceo di Meta la conferma , dalle medie preparazione eccellente

Positano , Costiera amalfitana . Fine del “mito” delle scuole forestiere dal Liceo di Meta la conferma , dalle medie preparazione eccellente. La Preside de Liceo Classico P.V. Marone di Meta , ma anche le altre superiori da Sorrento alla Penisola Sorrentina, confermano un dato sul grande miglioramento della preparazione scolastica nelle scuole positanesi. “Risultati eccellenti, formazione ottima – conferma la Preside Arpino -, i ragazzi e ragazze che vengono da Positano sono ben preparati, formati, attenti ed educati”. Insomma il “mito” delle scuole di “fuori” migliori è sfatato. Intanto a Positano si studia in un ambiente maggiormente tranquillo e meno caotico, in un contesto dove si affrontano meno rischi e pericoli, comunque esistenti in un ambiente cittadino, e la formazione sembra migliorata non solo dai dati delle prove invalsi ma anche dai risultati e riscontri delle superiori che oramai sono frequentate più verso Sorrento che Amalfi