L’impresa atletica di Elio Brusamento fa tappa a Positano, dopo diversi comuni della Penisola Sorrentina. Come anticipato ieri da Positanonews, Brusamento giunge nella città verticale proprio in questi minuti, e non potevamo non seguirlo in diretta.

Elio percorre l’Italia in nome della libertà, spendendo al massimo 20 euro al giorno, e sta scrivendo un libro per raccontare la sua esperienza, raccogliendo foto delle città che attraversa.

“La mia casa è il mio zaino”. Ci colpisce questa frase che forse dice tutto di un vero camminatore che oggi, grazie a Positanonews, e la disponibilità di Gianmaria Talamo e dell’Hotel Pasitea, arriva a Positano, dove ad accoglierlo ci sarà il vice sindaco Francesco Fusco che farà gli onori di casa entusiasta per la notizia che gli abbiamo comunicato in serata.

“La prossima tappa sarà Amalfi, spero nell’aiuto della gente per proseguire il mio viaggio e trovare alloggio anche in questa prossima tappa”.

