Positano Elezioni 2020. La proposta “Città pedonale a misura d’uomo, navetta elettrica gratuita per i residenti” . Perchè Positanonews non parla di politica a poche settimane dal voto? Prima parlavate tutti i giorni di elezioni , come mai ora non lo fate? Perchè non proponete qualcosa? Il nostro classico caffè alla Chiesa Nuova si risolve in un bombardamento. Molti cittadini vorrebbero sapere chi si candida a sindaco per le elezioni di questa primavera, insomma fra una ventina di settimane, cento giorni al massimo , dovrebbero presentarsi le liste. E ancora non si hanno nomi certi, ne programmi, ne dibattiti pubblici o incontri sui problemi del paese. “Dite qualcosa ai cittadini, le auto vanno lasciate, il paese diventi pedonale e si faccia una navetta elettrica gratuita per i residenti, con il turismo il trasporto pubblico interno guadagnerebbe eccome”. Sarebbe un sogno , che condividiamo. I turisti amano passeggiare “Molti hanno paura – ci confida un tassista -, anche perchè non vi sono percorsi pedonali, per non parlare delle bici”. “Una famiglia con bambini che paga mille euro al notte, esce dall’albergo in una giungla di auto, è normale?” E i parcheggi? “Si potrebbero riconvertire, a tutto si trova una soluzione economicamente soddisfacente” Positanonews ha proposto più volte questa soluzione , fra l’altro tante località, come Portofino, la hanno adottata. Le auto si dovrebbero togliere dal paese e i cittadini poter usufruire gratuitamente del servizio pubblico, un servizio pubblico con navette elettriche ogni 15 minuti, è un’utopia o una scelta per avere un turismo e una mobilità migliore? “Il traffico è un cancro, in tutti i sensi, non solo perchè impedisce la mobilità e la vivibilità, ma in alcune zone, come la Chiesa Nuova e i Mulini, ci sono incidenze di queste malattie più alte che altrove, se si potesse misurare lo smog i livelli sono superiori a Milano e New York in alcuni momenti della giornata, e questo non potrebbe danneggiare , oltre alla qualità della vita, anche il turismo? ” Beh per Positanonews la campagna elettorale è iniziata e questa proposta la mettiamo sul tavolo dei cittadini. Questo sarebbe il paese che vorremmo, senza auto e traffico, trasporto pubblico elettrico con navette ogni quindici minuti gratuite per i residenti, i ricavi e gli introiti che porta il turismo sono talmente opulenti da poterselo ampiamente permettere. E voi , che ne pensate?