Positano Elezioni 2020. La campagna che non c’è. Ci avvicianiamo lentamente al momento del voto per le comunali 2020 per la perla della Costiera amalfitana. Al voto andranno nella divina che Maiori ed Amalfi, mentre in Penisola Sorrentina, Sorrento e Massa Lubrense, ma qui davvero si nota una campagna silente e, come ho detto questa mattina ad un’amico, si tratta di una “Campagna che non c’è”. Sono tutti in attesa delle decisioni della maggioranza del sindaco Michele De Lucia, che dopo due mandati, salvo legge in extremis, non potrà ricandidarsi. Sono due le opzioni più accreditate: Francesco Fusco o Giuseppe Guida. Ma nessuno si sbottona ora, si cerca di fare una scelta condivisa che non spacchi il gruppo evitando quindi ad un avversario di poter contrastarli. Ma quale avversario? Al momento l’unico ad aver dato un segnale è stato Lorenzo Cinque , titolare dell’hotel Casa Albertina, poi si è fatto il nome di Giuseppe Fusco, l’ex sindaco Domenico Marrone ha declinato, e a chiunque si chieda qualcosa si nicchia.. Le carte stanno in mano a De Lucia, in base alla sua giocata probabilmente gli altri cercheranno una contromossa, ma avere le carte in mano da un grosso vantaggio sopratutto se lo si gestisce fino all’ultimo come fa un abile giocatore..