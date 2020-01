Positano. Due pattuglie dei Carabinieri fermano un ragazzo del posto e lo conducono in caserma

Positano, costiera amalfitana. Nella serata di oggi una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un ragazzo della costiera e gli agenti hanno richiesto anche l’intervento di una seconda pattugli. Una volta fermato il giovane è stato accompagnato in caserma dalle forze dell’ordine. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su quanto accaduto e sui motivi del fermo. A domani per gli aggiornamenti.