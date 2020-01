Positano con due carri e Sorrento con le animazioni si preparano per il Carnevale. Nella perla della Costiera amalfitana work in progress delle famiglie Di Leva e Mandara che stanno lavorando per mantenere la tradizione dei carri “ecologici” nella cittadina della Costa d’ Amalfi. Sono due famiglie allargate ai giovani di tutto il paese, che vogliono collaborare a realizzare bellissimi carri per Carnevale. A Sorrento il Comune con l’amministrazione Cuomo ha previsto in occasione del Carnevale, una manifestazione comprendente intrattenimenti musicali e animazioni da strada per bambini, il giorno 25 febbraio 2020, prevedendo nello specifico spettacoli “on stage” di arte circense, giochi di prestigio, show di bolle di sapone, acrobazie, interventi di scuole di danza e ginnastica ritmica con attrezzi, postazioni con zucchero filato e palloncini da modellare, trucca bimbi, statue viventi, mimi e giocolieri, trampolieri, baby dance, balli di gruppo, corteo e sfilata di mascherine con bambini, esibizione di sbandieratori, street band cinese, trenino di carnevale, spettacoli di burattini.

