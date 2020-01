Positano. Don Danilo sentito da Positanonews “Auspico riconciliazione nei cuori” – ESCLUSIVA

Positano, Costiera amalfitana. Dopo il manifesto dei fedeli della Parrocchia che chiedeva chiarimenti al Vescovo per il mancato ritorno di don Nello Russo con un caos nella Chiesa

Positanonews in ESCLUSIVA si rivolge al parroco di Conca dei Marini che con grande cordialità e gentilezza ci risponde: L‘ unica notizia da me resa pubblica dall’altare, e non ai soli stretti collaboratori in sagrestia, era la nomina di Don Andrea Alfieri a nuovo parroco di Conca. Ovvio che tutti, come conseguenza, hanno pensato ad un mio trasferimento a Positano. Conosco il delicato momento che sta attraversando la comunità e le sono solidale e vicino nella preghiera. Per quanto riguarda lacerazioni e incomprensioni nei rapporti auspico una riconciliazione dei cuori, collaborazione con tutti, dialogo sincero.

Guai se un giorno il Signore dovesse ripetere a noi le parole del salmo 28 “parlano di pace al loro prossimo, ma nel cuore hanno la guerra”. Intanto grazie per il messaggio e per tanti altri che sono sopraggiunti da Positano, da Nocelle, Montepertuso. Anche se il clima è rigido, sono stato riscaldato dall’affetto di molte persone. L unica preghiera che chiedo a te, e ai tuoi colleghi, che avete il compito delicato dell informazione, che le vostre notizie diventino “Vangelo” cioè belle notizie. Grazie e se posso essere di aiuto in questo momento a quanti lecitamente chiedono chiarezza nel dialogo, io sono sempre disponibile. Buona domenica

Noi di Positanonews, così come Don Danilo, siamo fiduciosi in una soluzione che sia di conciliazione per tutti i cuori dei fedeli positanesi.