Positano. Domani stop al servizio idrico fino alle 12: ecco dove

Costiera Amalfitana. Il comune di Positano diffonde la notizia dell’interruzione del servizio idrico prevista per domani, martedì 21 gennaio, dalle ore 9:00 alle 12:00 a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che effettuerà la ditta di Ausino. In particolare, la sospensione del servizio idrico vigerà in Via Scalinatella dal civico 115 al 127.

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800194026.