Positano. Disagi per il semaforo sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento. Con tutti questi problemi con quale coraggio i bus turistici vogliono passare?

Positano , Costiera amalfitana . Disagi per il semaforo sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento. Con tutti questi problemi con quale coraggio i bus turistici vogliono passare? L’altro ieri come Positanonews ha seguito in tempo reale , sono stati apposti i semafori nella località da noi denominata “La Madonnina”, dalla Madonnina che è stata apposta li per un fatto miracoloso e “apre” la vista alla Costa d’ Amalfi verso Positano, anche se stiamo nell’area burocratica della Penisola sorrentina, fra Piano di Sorrento e Vico Equense, è il territorio che sentiamo già “nostro”, visto che solo noi abbiamo interesse che tutto funzioni bene, dalla viabilità agli incendi alle frane, i problemi ci ricadono addosso , e lo sappiamo tutti.

Ora ci ritroviamo l’ennesimo semaforo apposto dall’ANAS. A dire la verità non è un semaforo messo a casaccio, il pericolo, secondo noi, c’è. Esiste un avvallamento da anni, che peggiora in continuazione. Ma con tutti sti disagi, la fragilità della Statale amalfitana, il restringimento delle carreggiate, il rischio e pericolo creato non solo dal traffico , ma dal peso di questi mezzi, con che coraggio i Grandi bus turistici vogliono passare e hanno fatto anche ricorso al Tar Campania a Salerno per far revocare una piccola ordinanza limitativa, che non basta neanche , perchè dovrebbe essere vietato del tutto a loro di circolare in Costiera?