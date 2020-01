Positano, in corso lavori per fibra ottica a Fornillo

Sono in corso in questi minuti lavori per quanto riguarda la posa della fibra ottica a Positano, zona Fornillo. Finalmente anche nella frazione sopracitata si potrà godere dei privilegi di questa trasmissione dati che, ricordiamo, si effettua mediante cavi di fibra ottica, ovvero una o più fibre ottiche contenute in un’unica protezione.

In particolare, si parla di un cavo unico può contenere fino a 7 fibre, ma spesso due di queste vengono sostituite da due fili di materiale elastomerico (i cosiddetti filler) il cui fine è quello di irrobustire meccanicamente il cavo (la fibra ottica in sé è infatti molto fragile a flessione). Ognuna di queste fibre viene poi protetta da un buffer di colore diverso e, infine, due ulteriori guaine avvolgono interamente i 7 fili (5 fibre ottiche più i 2 filler). La prima guaina, più interna, è in aramide e aggiunge altra resistenza meccanica (impedisce al cavo di avere curve troppo strette nel suo percorso); la guaina più esterna, invece, in materiale termoplastico, fornisce isolamento termico e protezione dall’umidità.