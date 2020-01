Positano. Conclusa la Caccia Mandrilla 2020: trionfa il team “Pazze Squinternate”!

Da alcuni giorni si è conclusa la prima edizione della “Caccia Mandrilla”, l’ultimo grande capitolo della Caccia Squinternata, che si è tenuta i primi di gennaio 2020.

Numerosissimi i partecipanti, da 10 a 99 anni, ma solo un team ha avuto la meglio: sul primo posto del podio “Le Pazze Squinternate”, squadra composta da ex organizzatori dell’evento, mentre al secondo posto i “Millennials”, che, come dice il nome, è un team composto da nuove leve del terzo millennio. Soltanto il sesto posto per i “Carri Armani”, squadra pluripremiata nelle scorse edizioni, ma non è bastata l’esperienza.

Il team dei vincitori, “Le Pazze squinternate” e Positanonews si complimentano con i mandrilli per l’organizzazione impeccabile, nell’auspicio che questa tradizione ventennale non finisca mai.