Positano. Ciro Gallo Presidente Onorario dell’UNVS “Roma Capitale”

Positano, Costiera amalfitana . Una bella notizia per il Positanese Ciro “MAX” Gallo ( originario di Torre Annunziata , ma cresciuto e vissuto a Montepertuso, dove ha fatto Kung Fu con Carlo Gaetano Mazzacano prima di andare in giro per il mondo a combattere e vincere titoli, ndr ) nominato Presidente Onorario dell’UNVS sezione “Roma Capitale”. Ora nuovi progetti per l’Italia all’Estero.

Positano – Un grande riconoscimento al merito, alla carriera e all’impegno responsabile di un Uomo, nostro concittadino, che fa la storia nel settore dello sport. Ciro “MAX” Gallo, sportivo positanese, è stato nominato presidente onorario dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, UNVS, della sezione Roma Capitale.

Un positanese al vertice dell’Unione sportiva veterani, benemeriti del CONI.

La nuova nomina viene celebrata da Ciro Gallo direttamente sul sito della Sezione UNVS Roma Capitale. Attualmente maestro di arti marziali, specificatamente Thai Jutsu, più volte nominato Benemerito dall’UNVS nel 2019, premiato quale “Sport Leader”, dalla sezione capitolina dell’UNVS “Giulio Onesti” presenziata magistralmente da Mr. Fabrizio Pellegrini e Mr. Andrea Frateiacci.

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport è una delle dodici associazioni benemerite riconosciute dal CONI. L’annuncio social della nomina porta con sé un secondo annuncio, che vede i rapporti con gli stati uniti ed Inghilterra al centro nei progetti futuri di Ciro “MAX” Gallo.

“Cari amici tutti, la mia più grande soddisfazione è quella di poter indossare fieramente la mia nomina di Veterano, presidente d’Onore della sezione Roma Capitale dell’UNVS Benemerita Coni. Per me è un altro enorme scopo, quello di gemellare con strutture USA di alto spessore, questo perché un passo alla volta, arriveremo ad avere una Sezione di altissimo profilo internazionale. Grazie al pre3sidente di sezione Mr. Massimiliano “Arashi” De Cristofaro con il quale ho già programmato diversi eventi negli USA ed in Inghilterra.

Ma questo è solo l’inizio di un altro viaggio, un nuovo cammino che inizia da Roma per raggiungere il resto del mondo. Ormai da anni ho deciso di fare molto di più per gli sportivi, siano essi amatori che professionisti, ovviamente con il supporto delle strutture con le quali ho l’onore di collaborare e che si sono già unite, ad esempio, al mio nuovo progetto quale il prossimo official World Guinness Record, ovvero il mio 7mo Guinness dei primati”.