Positano. Cimitero a Nocelle, grazie a Positanonews l’intervento dell’assessore Antonio Palumbo: “Da domani aprirà il cimitero”

Costiera Amalfitana, Positano. Nella frazione di Nocelle si erano create numerose polemiche per il cimitero, soprattutto sui social. I cittadini, chiaramente indignati, contestavano le mancate aperture dei cancelli d’ingresso del cimitero alle ore 9:00.

Il Consigliere Antonio Palumbo si è immediatamente attivato per verificare quanto accaduto affinché non si ripeta l’errore. Noi di Positanonews abbiamo accolto le istanze che circolavano sui social ed abbiamo intervistato Palumbo il quale ci ha assicurato l’apertura del cimitero prevista per domani, sabato 4 gennaio. La causa della mancata apertura i giorni scorsi riguarda un inconveniente con i due operatori addetti, in quanto uno dei due era malato e l’altro era in ferie.

Per il cimitero, ormai conosciuto dai positanesi come “Piramide”, sono stati recentemente completati diversi nuovi lotti. I primi lavori di riqualificazione del cimitero riguardano la riqualificazione del suolo e delle varie stradine che recentemente sono state rese agibili anche ai diversamente abili.