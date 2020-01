“Positano Christmas Time”. Questa mattina il Paintball in Spiaggia a Positano: non mancare!

Dopo esser stato rinviato ad oggi per avverse condizioni meteo, è pronto a tornare il Paintball, sport di combattimento dinamico, divertente ed emozionante. Tutti in spiaggia questa mattina del 3 gennaio dalle ore 10.00.

Il paintball è uno sport il cui scopo è eliminare l’avversario colpendolo con delle palline di gelatina riempite di vernice vivacemente colorata, sparate mediante appositi strumenti ad aria compressa chiamati marker (marcatori).

Data la velocità d’impatto (al massimo 300 piedi al secondo, 328 km/h per le competizioni internazionali), la capsula del proiettile si rompe al contatto con l’obiettivo, rilasciando il contenuto sulla tuta dell’avversario. Contrassegnato una volta da un “paintball”, un giocatore è eliminato e per rientrare deve attendere un tempo prestabilito o l’inizio della partita successiva. Questo gioco viene regolarmente praticato anche a livello agonistico, in competizioni, campionati in tutto il mondo e tornei.

Un magnifico evento per trascorrere una giornata differente dalla quotidianità, insomma, splendida idea del comune di Positano per intrattenere al meglio i cittadini durante queste festività.