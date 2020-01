Enorme il successo che ha riscosso l’evento organizzato dal Comune di Positano durante questa escalation del Positano Christmas Time. Dopo il precedente rinvio per condizioni meteo avverse, questa giornata di paintball è tornata in spiaggia per accogliere tutti i piccoli positanesi, ma non solo.

Questo è uno sport in grado di far divertire davvero chiunque ed a qualsiasi età, nella più totale sicurezza e rispetto per l’ambiente, poichè le palline sono composte da gelatina vivacemente colorata, e sparate mediante appositi strumenti ad aria compressa.

Data la velocità d’impatto, la capsula del proiettile si rompe al contatto con l’obiettivo, rilasciando il contenuto sulla tuta dell’avversario. Contrassegnato una volta da un “paintball”, un giocatore è eliminato e per rientrare deve attendere un tempo prestabilito o l’inizio della partita successiva. Questo gioco viene regolarmente praticato anche a livello agonistico, in competizioni, campionati in tutto il mondo e tornei.

Un magnifico evento per trascorrere una giornata differente dalla quotidianità, insomma, splendida idea del comune di Positano per intrattenere al meglio i cittadini durante queste festività.