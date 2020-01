“Positano Christmas Time”. Continuano le festività anche per i più piccoli: oggi la proiezione del film “Wonder Park”

Giovedì 2 gennaio, alle ore 17:00, per i più piccini verrà proiettato il Film “Wonder Park” presso la Tensostruttura della Piazza dei Racconti.

La giovane Cameron Bailey, da tutti soprannominata June, è una ragazza caratterizzata da una grande immaginazione; si sente tuttavia sconfortata dopo che la madre si ammala ed è di conseguenza costretta ad allontanarsi per ricevere le cure necessarie. In seguito, la giovane scopre in un bosco un parco dotato di moltissime attrazioni, Wonder Park, che tuttavia si trova in uno stato di decadenza ed è sempre più avvolto dall’oscurità. June stringe amicizia con vari animali parlanti che vivono in quel luogo, elaborando un piano per salvarli…