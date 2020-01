Positano, centinaia di alberi abbattuti a Montepertuso: che rischi si corrono?

Il maltempo che si è abbattuto sulla Costiera Amalfitanaa dicembre ha generato tanti problemi. In primis, quelli legati alle numerose frane che si sono verificate sul territorio, frane che hanno creato disagi enormi alla viabilità e non solo.

Tutta la Costa d’Amalfi ha dovuto far fronte ad una emergenza nel vero senso della parola, con alcuni Comuni che hanno persino proclamato lo stato di calamità naturale. Solo due giorni fa si è potuto tirare un piccolo sospiro di sollievo per quanto concerne la viabilità, con la riapertura della Statale, dopo essere stata spaccata in due per un mese.

Ma tutto ciò che è successo a dicembre scorso non può essere dimenticato così facilmente, e allora è importante che le amministrazioni facciano ciò che è in loro potere per prevenire e mettere eventuali “pezze” fino a che non ci sarà un intervento istituzionale serio.

Il Comune di Positano ha deciso di ingaggiare un esperto per effettuare un rilievo topografico dei rivi presenti nella zona alta del territorio comunale, nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle. Un modo per cercare di tenere sotto controllo alcune zone, in maniera concreta.

Proprio a Montepertuso, arrivando da Santa Maria del Castello, è possibile notare qualcosa di davvero impressionante. Sono, infatti, centinaia gli alberi abbattuti e in pericolo di crollo verso valle.

Una zona che meriterebbe probabilmente un’attenzione particolare: già sulla strada per Montepertuso, nei pressi della rotabile, si sono verificati dei crolli di alcuni arbusti.