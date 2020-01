Positano, censire il Sentiero degli Dei: il Comune assume esperto per rilievo topografico

Il Comune di Positano pronto ad un vero e proprio censimento del Sentiero degli Dei. Le parole del sindaco Michele De Lucia erano state chiare, ovvero: “Ci occuperemo con impegno del Sentiero, faremo quanto in nostro potere per preservarlo”; ed ecco che arriva la determina che prevede l’assunzione di un esperto per un lavoro di rilievo topografico del territorio.

Per la precisione, si parla di un rilievo topografico dei rivi presenti nella zona alta del territorio comunale, nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle. L’importo per l’esecuzione dell’incarico è stato stimato in

12.625 euro, cifra che consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

E’ stato individuato il geometra Apuzzo Catello, con studio a Castellammare di Stabia per l’incarico previsto.

Ogni anno migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo decidono di intraprendere il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica.