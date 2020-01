Positano Blue Monday. Cantiere in corso a Positano. Lavori sulla strada in via dei Mulini e all’azienda, seguiti in diretta da Positanonews.

Abbiamo sentito le parole di Antonio Palumbo, il quale ha affermato che i lavori termineranno tra un paio di settimane. La strada verrà bocciardata, uscendo quindi in superficie il colore della pietra ed eliminando il problema dei sussulti al passaggio. In più, la striscia che scende verso il basso, per l’architetto vorrebbe rappresentare il fiume dei mulini che arriva fino in spiaggia. Inoltre, l’azienda sta lavorando sull’umidità, con lo scopo di creare un’intercapedine che dovrebbe risolvere il problema. A lavori terminati, successivamente si penserà a rifare Piazza dei Mulini.