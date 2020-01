Positano Blue Monday in tutto il mondo, qui è un cantiere in corso. Lavori sulla strada in via dei Mulini e nei locali che erano dell’azienda di Soggiorno e turismo, seguiti in diretta da Positanonews. Sono tutti lavori che serviranno ad abbellire e migliorare la perla della Costiera amalfitana.

ECCO COSA DICE IL CONSIGLIERE DELEGATO AI LAVORI PUBBLICI ANTONIO PALUMBO

Abbiamo sentito le parole di Antonio Palumbo, il quale ha affermato che i lavori termineranno tra un paio di settimane. La strada verrà bocciardata, uscendo quindi in superficie il colore della pietra ed eliminando il problema dei sussulti al passaggio.

LA STRISCIA CENTRALE? RAPPRESENTA IL FIUME DEI MULINI

In più, la striscia che scende verso il basso, per l’architetto Diego Guarino vorrebbe rappresentare il fiume dei mulini che arriva fino in spiaggia. In effetti rappresenta una realtà che esiste da due mila anni, da quando esiste questa stradina, cioè le dilavazioni che arrivano dalle montagne al mare e hanno contribuito alla forma della città.

LAVORI ANCHE ALL’EX AZIENDA

Inoltre, nei locali che erano dell’azienda si sta lavorando per togliere l’umidità, con lo scopo di creare un’intercapedine che dovrebbe risolvere il problema. A lavori terminati, successivamente si penserà a rifare Piazza dei Mulini.