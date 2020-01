Positano, Costiera Amalfitana. Lo scorso 26 dicembre Rosa Celentano, del quartiere Liparlati, ha compiuto 100 anni circondata dall’amore della sua famiglia.

Dopo i festeggiamenti di Natale e Capodanno, nonna Rosa ha aperto le porte della sua dimora, invitando tutti a festeggiare con lei il secolo di vita. Positanonews, sempre legato al territorio ed ai suoi cittadini, non poteva mancare. Così come il Sindaco di Positano Michele De Lucia, che conferisce la targa a Rosa per i migliori auguri per i 100 anni.

di 12 Galleria fotografica Positano. Rosa Celentano festeggia i suoi 100 anni con amici e parenti









Con lei anche la splendida famiglia che tanto ama, a partire dalle figlie Elisabetta, Elena, Olga, Iolanda, i nipoti ed i pronipoti e tantissime altre persone a dimostrarle l’affetto che Rosa si è conquistata negli anni grazie alla sua dolcezza e bontà.

Il segreto per vivere così a lungo? “Mangiare bene, la fede e la famiglia” risponde la splendida nonna centenaria. Tanti auguri a Rosa!