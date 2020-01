Costiera Amalfitana, grave atto vandalico in quel di Positano, in località Montepertuso, dove la famosa ditta edile Romano Costruzioni ha visto un risveglio amaro al ritorno dalle festività natalizie: il fiat doblo parcheggiato a Positano utilizzato per le lavorazioni presso il cantiere di Via Gradoni (Montepertuso) è stato oggetto di un attacco vile nei confronti dell’impresa.

Il furgone, come si evince chiaramente dalle foto, è stato gravemente danneggiato squarciando due degli pneumatici rendendolo inutilizzabile.

La ditta Romano Costruzioni effettua lavori sia privati che pubblici ed è davvero inammissibile che, una ditta che lavora per il proprio territorio, venga penalizzata a causa di un gesto balordo.

Nella speranza che sia fatta giustizia, Positanonews esprime solidarietà piena, totale e incondizionata per questo atto di vandalismo inaccettabile.