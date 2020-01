Positano. Arrivano gli auguri via whatsapp per il 2020 di don Giulio Caldiero

Positano , Costiera amalfitana . Arrivano gli auguri via whatsapp di don Giulio Caldiero . Don Giulio è stato parroco a Positano, a Minori, e in altre parrocchie della Diocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni, in attesa della nomina del nuovo parroco manda gli auguri via whatsapp. Auguri di Buon 2020 arrivateci in redazione che ricambiamo

Carissimi, GRAZIE di cuore per l’affetto che non mi fate mai mancare, ricambio gli auguri avvalorati dalla PREGHIERA:

Signore,

alla fine di questo anno voglio ringraziarti

per tutto quello che ho ricevuto da te,

grazie per la vita e l’amore,

per i fiori, l’aria e il sole,

per l’allegria e il dolore,

per quello che è stato possibile

e per quello che non ha potuto esserlo.

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno:

il lavoro che ho potuto compiere,

le cose che sono passate per le mie mani

e quello che con queste ho potuto costruire.

Ti offro le persone che ho sempre amato,

le nuove amicizie, quelli a me più vicini,

quelli che sono più lontani,

quelli che se ne sono andati,

quelli che mi hanno chiesto una mano

e quelli che ho potuto aiutare,

quelli con cui ho condiviso la vita,

il lavoro, il dolore e l’allegria.

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono

per il tempo sprecato, per i soldi spesi male,

per le parole inutili e per l’amore disprezzato,

perdono per le opere vuote,

per il lavoro mal fatto,

per il vivere senza entusiasmo

e per la preghiera sempre rimandata,

per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,

semplicemente… ti chiedo perdono.

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità,

tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, e, all’inizio di un nuovo anno,

io fermo la mia vita davanti al calendario

ancora da inaugurare

e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria,

la forza e la prudenza,

la carità e la saggezza.

Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,

chiudi le mie orecchie a ogni falsità,

le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste

o in grado di ferire,

apri invece il mio essere a tutto quello che è buono,

così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni

e le sparga a ogni mio passo.

Riempimi di bontà e allegria

perché quelli che convivono con me

trovino nella mia vita un po’ di te.

Signore, dammi un anno felice

e insegnami e diffondere felicità.

Nel nome di Gesù, amen.

(Arley Tuberqui)